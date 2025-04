La Pianese cala il poker al Pineto e strappa il pass per playoff

Pianese cala il poker al Pineto. Un successo che vale la quindicesima vittoria stagionale, la nona tra le mura amiche, ma soprattutto il biglietto per i playoff. La Pianese aveva messo la gara nei binari giusti da subito: bella azione che porta Mignani a calciare verso la porta da dentro l’area di rigore. Il tiro viene respinto, ma Bacchin è il più veloce ad avventarsi sulla palla e scaraventarla in rete per l’1-0. Il Pineto prova a replicare con un cross dalla sinistra, ma Simeoni e Filippis fanno buona guardia. Al 16’ sono ancora gli amiatini a spingere, con una bella manovra avvolgente che porta Da Pozzo a inserirsi in area: Ingrosso lo atterra e causa un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mignani, che non sbaglia e realizza la sedicesima rete in campionato, portando i suoi sul 2-0. Sport.quotidiano.net - La Pianese cala il poker al Pineto e strappa il pass per playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Piancastagnaio, 12 aprile 2025 – Lailal. Un successo che vale la quindicesima vittoria stagionale, la nona tra le mura amiche, ma soprattutto il biglietto per i. Laaveva messo la gara nei binari giusti da subito: bella azione che porta Mignani a calciare verso la porta da dentro l’area di rigore. Il tiro viene respinto, ma Bacchin è il più veloce ad avventarsi sulla palla e scaraventarla in rete per l’1-0. Ilprova a replicare con un cross dalla sinistra, ma Simeoni e Filippis fanno buona guardia. Al 16’ sono ancora gli amiatini a spingere, con una bella manovra avvolgente che porta Da Pozzo a inserirsi in area: Ingrosso lo atterra e causa un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mignani, che non sbaglia e realizza la sedicesima rete in campionato, portando i suoi sul 2-0.

