Daniela Guerrini è morta in ospedale | trovata con fratture in tutto il corpo Il figlio arrestato per omicidio

Un uomo di 36 anni, Gianrico Dario Ricci, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura di Monza, per aver ucciso la madre Daniela Guerrini, un'insegnante di 68 anni, nell'abitazione di famiglia a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. I sospetti della Squadra mobile si erano concentrati sull'uomo già al ritrovamento del corpo, il 16 marzo.

Il tassista Gianrico Dario Ricci arrestato per l'omicidio della madre Daniela Guerrini - ex insegnante

Con ripetuti calci e pugni avrebbe determinato gravissime lesioni interne - con emorragia cerebrale, peritoneale e retroperitoneale - sul corpo indebolito di sua mamma, Daniela Guerrini. Proprio ...

Daniela Guerrini - morte sospetta : il ricovero - poi il decesso. Lividi sul corpo e autopsia : cosa è successo all’insegnante di Cinisello?

Cinisello Balsamo (Milano) – Il trasporto in ospedale in condizioni disperate. La ripresa delle funzioni vitali e poi l’improvviso e inatteso peggioramento. La morte all’alba alla Multimedica per ...

