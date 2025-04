Concorso in truffa e frode informatica arrestata donna di Terracina

Concorso in truffa e frode informatica dal tribunale di Pesaro, e i carabinieri l’hanno rintracciata e arrestata a Terracina, dove risiede. Nella giornata di ieri, i militari dell’Arma della stazione di Terracina hanno tratto in arresto una donna di 58 anni del luogo, in. Latinatoday.it - Concorso in truffa e frode informatica, arrestata donna di Terracina Leggi su Latinatoday.it Era stata condannata perindal tribunale di Pesaro, e i carabinieri l’hanno rintracciata e, dove risiede. Nella giornata di ieri, i militari dell’Arma della stazione dihanno tratto in arresto unadi 58 anni del luogo, in.

Concorso in truffa e frode informatica, arrestata donna di Terracina. TRUFFA E FRODE INFORMATICA: IN ARRESTO UNA 58ENNE DI TERRACINA. Condannata per truffa e frode informatica, 58enne arrestata a Terracina. Terracina, truffa e frode informatica: arrestata 58enne. Frode informatica: responsabilità paritaria tra utilizzatore del servizio e intermediario finanziario.. I carabinieri scoprono una truffa assicurativa e denunciano due persone. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ilfaroonline.it:) Terracina, truffa e frode informatica: arrestata 58enne - Terracina, 12 aprile 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terracina hanno tratto in arresto una donna di 58 anni del luogo, in esecuzione di un ordine di ripristino di esecuzi ...

(Lo rende noto latinaoggi.eu:) Condannata per truffa e frode informatica, 58enne arrestata a Terracina - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Terracina hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 58 anni, residente in città, in seguito a un ...

(Stando a quanto scrive primacomo.it:) Frode informatica: concluse indagini nei confronti di 12 persone - il Nucleo PEF Milano e la Compagnia Treviglio stanno notificando avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di 12 persone (in concorso con altri tre soggetti, le cui posizioni sono già ...