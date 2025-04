Affari Tuoi la decisione della Rai su Stefano | cosa succede

Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoilerLeggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serieLa Rai punta tutto su Stefano De MartinoLa scelta di puntare ancora su Stefano De Martino non sorprende: Affari Tuoi ha raccolto numeri importanti per tutta la stagione, confermandosi come un appuntamento fisso per milioni di italiani. Ma ciò che stupisce è la portata della fiducia che la Rai sembra riporre nel conduttore. Tvzap.it - “Affari Tuoi”, la decisione della Rai su Stefano: cosa succede Leggi su Tvzap.it News Tv.De Martino continua a essere al centro dei piani strategiciRai. Dopo una stagione di grandi risultati con, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus.sta perre? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoilerLeggi anche: Tv in lutto, addio all’amato voltofamosa serieLa Rai punta tutto suDe MartinoLa scelta di puntare ancora suDe Martino non sorprende:ha raccolto numeri importanti per tutta la stagione, confermandosi come un appuntamento fisso per milioni di italiani. Ma ciò che stupisce è la portatafiducia che la Rai sembra riporre nel conduttore.

Potrebbe interessarti anche:

“Prima eravamo in 3 - nostra sorella è morta a 30 anni di tumore. Stiamo giocando per lei” : la commozione dei gemelli Andrea e Alessandro ad Affari Tuoi

Una puntata di Affari Tuoi ricca di colpi di scena, quella che ha visto protagonisti Andrea e Alessandro, i gemelli pacchisti della Sardegna. Rispettivamente poliziotto e carabiniere, da Sassari, i ...

“Affari tuoi” - la figlia di Lucia sconvolta : la sua reazione spiazza i telespettatori

News Tv. “Affari tuoi” ieri. Nella puntata di ieri del noto programma televisivo, la concorrente Lucia, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, ha vissuto un’esperienza molto intensa e purtroppo ...

Stefano ad Affari Tuoi cede all’offerta finale : “Penso ai figli” - ma nel suo pacco c’erano 100mila euro

Lieto fine dal sapore amaro per Stefano ad Affari Tuoi. Il vigile della Toscana ha ceduto all'offerta del dottore sul finale: ha accettato 35mila euro pensando ai figli, ma in gioco c'erano ancora ...

"Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile": l'indiscrezione e la decisione su Affari Tuoi. Affari Tuoi stasera non va in onda: la decisione della Rai (e quando torna in tv). Ultim’ora, Stefano De Martino scuote la Rai: decisione definitiva. Affari Tuoi "sospeso" per il match della nazionale giovedì sera: ecco quando torna in tv. Affari Tuoi, polemica choc contro Giacomo: "Ma la vuole prendere una decisione?". Cosa è successo | .it. Stefano De Martino, brutto colpo dalla Rai: salta la grande promessa. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Stefano De Martino conquista il prime time: la Rai punta su di lui con una serata speciale e il possibile prolungamento di Affari Tuoi - Stefano De Martino è nel pieno di un momento d'oro per la Rai, e l'azienda sembra intenzionata a "sfruttarlo" fino in fondo. Il conduttore, che ha riscosso un ...

(A riportarlo è msn.com:) Affari Tuoi, Ivan dalla Sicilia cede all’offerta del Dottore ma aveva nel suo pacco… - Nuovo giorno, nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rai 1. La ...

() Stefano De Martino in prima serata su Rai1 a maggio. Per Affari Tuoi ipotesi prolungamento - Rai vuole sfruttare a pieno il momento d'oro di Stefano De Martino, che sarà in prime time sulla prima rete venerdì 2 maggio ...