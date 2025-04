LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | iniziano le qualifiche!

DIRETTA LIVE18.02 Tutti in pista con gomme soft.18.00 INIZIA LA Q1!!!17.57 Ci si prepara, quindi, a delle qualifiche in cui ci si aspettano le McLaren su LIVElli diversi dalle altre. Alle loro spalle, grande equilibrio.17.55 5? all’inizio delle qualifiche, inizia a salire la tensione per il primo taglio della Q1.17.53 qualifiche importanti anche per le gerarchie in McLaren, visto quanto è accaduto a Suzuka.17.50 10? all’inizio delle qualifiche.17.47 In casa Ferrari l’obiettivo è quello di massimizzare il pacchetto, con l’uso delle nuove componenti. Vedremo se in quest’ora i pezzi del puzzle saranno messi insieme.17.45 Mercedes finora è apparsa un po’ dietro alla Rossa, ma non conosciamo il margine che si ha nel box di Brackley.17.43 Bisogna tener conto poi del fattore Max Verstappen, che nel sabato del time-attack si trasforma. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: iniziano le qualifiche! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Tutti in pista con gomme soft.18.00 INIZIA LA Q1!!!17.57 Ci si prepara, quindi, a dellein cui ci si aspettano le McLaren sulli diversi dalle altre. Alle loro spalle, grande equilibrio.17.55 5? all’inizio delle, inizia a salire la tensione per il primo taglio della Q1.17.53importanti anche per le gerarchie in McLaren, visto quanto è accaduto a Suzuka.17.50 10? all’inizio delle.17.47 In casa Ferrari l’obiettivo è quello di massimizzare il pacchetto, con l’uso delle nuove componenti. Vedremo se in quest’ora i pezzi del puzzle saranno messi insieme.17.45 Mercedes finora è apparsa un po’ dietro alla Rossa, ma non conosciamo il margine che si ha nel box di Brackley.17.43 Bisogna tener conto poi del fattore Max Verstappen, che nel sabato del time-attack si trasforma.

