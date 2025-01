Lanazione.it - Una mostra storica sulla Polizia Stradale all’interno di Arezzo Classic Motors

, 8 gennaio 2025 – Unadi. La ventisettesima edizione del salone dedicato ai veicoli da collezione sarà sabato 11 e domenica 12 gennaio adFiere e Congressi e proporrà anche uno spazio dedicato all’ANPS - Associazione Nazionale delladi Stato in cui vivere un viaggio indietro nei decenni tra motociclette, divise e foto. In entrambe le giornate, a partire dalle 8.30, i visitatori potranno ammirare una ricca collezione di cimeli storici che racconteranno le evoluzioni di un corpo costituito per tutelare la libertà, la legalità e la sicurezza nella circolazione. La, allestita al fianco dello stand delladi Stato, sarà promossa dalla sezione dell’ANPS diintitolata a Sirio Donati, capitano dellascomparso in servizio nel 1980, in collaborazione con la sezione dell’ANPS di Pistoia che ha contribuito alla raccolta del materiale esposto.