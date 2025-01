Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Stop ai fact checker su Meta? Ottima notizia, basta con la censura sui crimini israeliani a Gaza”. Botta e risposta con Gruber

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Zuckerberg ha annunciato non ci saranno più isu? Meno male, è un’. È bellissima l’idea di fare ichecking, ma il problema è che bisogna investire qualcuno del compito di impancarsi a ministro della Verità, orwellianamente parlando. E io non riconosco a nessuno l’autorità di fare il ministro della Verità”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta la decisione di Mark Zuckerberg di chiudere il programma dichecking su Facebook e su Instagram, adeguandosi al metodo attualmente vigente su X, dove i contenuti pubblicati sono verificati dagli utenti stessi attraverso il sistema di Community Notes.In uncon la conduttrice Lilli, che invece, insieme alla storica Michela Ponzani, definisce “pessima” la decisione del fondatore di Facebook,sottolinea: “È come chiedere agli edicolanti di decidere che cosa è vero e che cosa è falso.