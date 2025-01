Lettera43.it - Trattative tra Italia e SpaceX, oggi il question time alla Camera

Leggi su Lettera43.it

La polemica sul caso Starlink continua, con le opposizioni che chiedonopremier Giorgia Meloni di riferire in parlamento sulle voci ditra il governo e, l’azienda di Elon Musk. Mercoledì, durante ilCamera alle 15, il ministro della Difesa Guido Crosetto risponderà all’interrogazione presentata da Nicola Fratoianni di Alleanza verdi e sinistra.Palazzo Chigi dice che non c’è un accordo ma «normali interlocuzioni»Secondo fonti riportate da Bloomberg, l’sta negoziando un contratto quinquennale del valore di 1,5 miliardi di euro conper garantire comunicazioni sicure al governo, inclusi servizi di crittografia per le comunicazioni governative e militari. Nel frattempo, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso sui social il suo sostegno a un possibile accordo con, ricevendo una risposta positiva da Elon Musk su X.