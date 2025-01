Ilrestodelcarlino.it - Toyota Handling di Borgo Panigale riavvia la produzione: 650 operai tornano al lavoro

Bologna, 8 gennaio 2025 – Sono 650 le persone tornate operative oggi alladi, dopo il gravissimo incidente in cui persero la vita due lavoratori, lo scorso 23 ottobre, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello. Lo rende noto la stessa azienda in una nota. "MaterialManufacturing Italy hato oggi lanella sede di Bologna, coinvolgendo circa 650 lavoratrici e lavoratori. Conclusi positivamente i lavori di ripristino degli spazi danneggiati dall’incidente dello scorso 23 ottobre, questa mattina, per la prima volta da allora, la linea didella TMHMI diè tornata in attività. 450sono rientrati in azienda, tra cui i lavoratori della Linea1 e gli addetti alla saldatura, insieme ai reparti Logistica, CST, Speciali e Litio e alle divisioni Qualità, Collaudo e Ispezione.