Dilei.it - Squid Game 3, quando esce e gli indizi sulla nuova stagione

Leggi su Dilei.it

3 sta già facendo parlare di sé ancor prima del suo arrivo. Dopo il successo globale della secondache ha registrato numeri da record, i fan di tutto il mondo non vedono l’ora di scoprire come proseguirà la storia di Seong Gi-hun e degli altri protagonisti intrappolati nel gioco spietato di sempre.Tra colpi di scena e interrogativi morali, la terzapromette di essere ancora più intensa, mantenendo il mix di tensione e dramma che ha reso la serie un fenomeno culturale. Scopriamo qualcosa di più sui prossimi episodi e la possibile data di uscita.“3”, cosa dobbiamo aspettarciA poche settimane dall’uscita della sua secondasta ottenendo un incredibile successo. La serie tv che ci catapulta in un’arena in cui i concorrenti si sfidano in una serie di giochi d’infanzia per vincere un montepremi che potrebbe permettere loro di sanare i debiti di una vita continua a macinare consensi e recensioni da ogni parte del mondo, superando le 68 milioni di visualizzazioni mondiali solo nei primi quattro giorni dalla sua uscita.