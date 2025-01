Pronosticipremium.com - Roma, sfuma Alberto Costa: lo Sporting beffa Ghisolfi

Il 2025 è iniziato nel migliore dei modi per la. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-0 la Lazio nel derby, grazie ad una prestazione di alto livello specialmente nel primo tempo. L’obiettivo ora è quello di rimanere con i piedi per terra, proseguendo su questa strada e continuando a mettere in cascina punti pesanti. Il 7° posto dista 5 lunghezze e può essere considerato un traguardo importante, per quello che è stato l’avvio di annata. I capitolini stanno iniziando a preparare la prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Al tempo stesso, però, la dirigenza avrebbe iniziato a lavorare con cura sul calciomercato.Il direttore tecnico Florent, il cui futuro resta un rebus, vorrebbe regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi in ogni zona di campo.