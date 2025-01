Lortica.it - Quando il corpo parla per l’anima: il messaggio nascosto delle malattie psicosomatiche

Ilè il nostro primo alleato, ma anche il primo messaggero.viviamo un disagio emotivo o un conflitto interiore che non riusciamo a riconoscere o esprimere, il nostro organismo può intervenire per darci un segnale. Questo fenomeno, noto come malattia psicosomatica, rappresenta una connessione profonda tra mente e, dove le emozioni si trasformano in sintomi fisici reali.La psicosomatica: il linguaggio delI disturbi psicosomatici possono colpire diversi apparati: dal sistema gastrointestinale con dolori e infiammazioni, alla pelle con manifestazioni come la psoriasi, fino al sistema muscoloscheletrico o respiratorio. Ogni sintomo ha il suo linguaggio e, spesso, il suo significato simbolico.Ad esempio, dolori ai piedi potrebbero indicare la difficoltà di avanzare nella vita o un senso di blocco, mentre i problemi cutanei potrebbero rappresentare conflitti legati alla propria immagine o alla percezione di sé in relazione agli altri.