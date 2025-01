Oasport.it - LIVE Voluntari 2005-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: terzo set in corso, toscane già ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-13 Passa centralmente Radosova.8-13 Muro Carol sulla Pipe di Kokkonen!8-12 Pipe di Herbots, soluzione che mancava da un po’ in casa.8-11 Mani out Radosova.7-11 Mingardi murata da posto 2.6-11 Mal calibrata la palla spinta di Buterez.TIME OUT6-10 UN MARTELLO MINGARDI! Punto a muro in difesa sulla parallela da posto 4 e quinto personale per lei!6-9 Ecco Herbots su bel tocco di Mingardi!6-8 Colpisce male Herbots che mette la parole fine a uno scambio lungo. Non trova le mani del muro la numero 4.5-8 Ancora Mingardi, attacco esterno in extra rotazione.5-7 Mingardi, parallela a segno.5-6 Soluzione out in battuta di Carol.4-6 CHE DIAGONALE DI HERBOTS! Da posto 4.4-5 Punto di Herbots con la parallela sporcata a fondocampo.