Bergamonews.it - La pratica della Mindfulness nello sport e nella vita

Leggi su Bergamonews.it

Laè unadi consapevolezza di origine buddhista introdotta nel mondo occidentale da Jon Kabat-Zinn sul finire degli anni ’70. Lo stesso Kabat-Zinn (1985) con altri autori ha definito lacome il portare attenzione in modo deliberato al momento presente e come l’accettare l’esperienza psico-emotiva con un atteggiamento non giudicante.Un punto è molto importante: laè accessibile a tutti.I pilastriUn corretto stile die la costanzaapportano molteplici benefici riconosciuti a livello scientifico come la riduzione degli stati infiammatorii, cambiamentipressione arteriosa, riduce la sensibilità al dolore porta benessere psichico ecc.. altro elemento importante è che laaiutagestionerabbia e dei pensieri ripetitivi legati al passato o per le preoccupazioni sul futuro.