Oasport.it - Giuliano Razzoli: “Dopo l’infortunio ho guardato ai giovani per l’evoluzione dello sci. A Vancouver mi dissero…”

è stato uno dei grandi ospiti intervenuti nel corso della sesta puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Il campione olimpico di2010, ritiratosi al termine della scorsa stagione, farà da apripista allo slalom odierno di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio.Il quarantenne emiliano ha raccontato un curioso aneddoto legato alla vigilia della vittoria olimpica del 2010, giunta all’ultimo giorno di un’edizione negativa dei Giochi per i colori azzurri: “C’erano alcuni giornalisti che mettevano una certa pressione nei giorni precedenti alla mia gara. Ricorderò per sempre la conferenza stampa pre-gara, con qualcuno non propriamente del settore che fu abbastanza scortese con me insistendo sul fatto che rappresentavo l’ultima chance di quella spedizione italiana alle Olimpiadi.