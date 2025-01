Ilfattoquotidiano.it - “Federica Sciarelli mi ha aiutato a superare il test per Criminologia ma mi sono rovinata. Ora tutti mi chiedono quando mi laureo”: Ilary Blasi torna all’università

Prepariamoci a chiamare“dottoressa”. La showgirl, che dal 9 gennaiosu Netflix con il docufilm “” dopo il successo di “Unica”, spiega di aver superato ild’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, ma frenasi parla di laurea: “Non soavverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poila prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo” spiega all’Adnkronos.L’AIUTO DI– Ad aiutarla a prepararsi per ildiè stata, un mito perche l’ha coinvolta nella serie in 5 episodi disponibile da domani e che racconta il dietro le quinte della sua nuova vita dopo l’addio a Francesco Totti. Tra le altre cose la serie “” documenta infatti l’aiuto diche la interroga sulla differenza tra indagato e imputato.