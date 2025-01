Quotidiano.net - Eleonora Preziosi: chi è la (presunta) nuova fidanzata di Marco Borriello

Lafiamma dell'ex calciatoresarebbe, figlia di Enrico, noto imprenditore e fondatore dell'azienda “Giochi”, nonché ex presidente del Genoa. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre passeggiavano per le strade di Milano, tra sorrisi, atteggiamenti complici e gesti affettuosi. Un incontro che ha subito acceso i riflettori, facendo ipotizzare che tra di loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Un legame di lunga datasi conoscono da anni, fin dai tempi in cuigiocava con il Genoa in Serie A, durante la presidenza di Enrico. Nonostante il passare degli anni,e l'ex patron rossoblù hanno mantenuto un ottimo rapporto, che avrebbe favorito l'avvicinamento tra l'ex calciatore e la giovane imprenditrice.