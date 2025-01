Cosa ho visto qui dentro Grande Fratello Stefania ne è certa e lo confessa a Luca e Giglio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Orlando è stata una delle grandi protagoniste delVip 5, edizione molto amata dal pubblico di Canale 5. Un’edizione segnata da molti eventi, in particolare l’arrivo dell’epidemia da Covid e l’improvvisa morte deldelle concorrente Dayane Mello. La showgirl si è classificata terza alle spalle di Pierpaolo Pretelli e il vincitore, e suoamico, Tommaso Zorzi.e Tommaso erano una delle ‘coppie’ più amate di quella edizione e non è raro trovare sui social commenti di persone che ricordano con molto piacere i momenti del GF Vip 5. “Pagherei oro per rivedere il gf vip 5”, “Ma come ho fatto a guardare queste edizioni dopo averquella numero cinque?”, si chiede ironicamente un’altra utente.Leggi anche: “Purtroppo io devo uscire”.choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shailacommenta la sua edizione del GF Vip 5In queste oreOrlando ha dichiarato che si viveva meglio all’interno della casa del GF Vip 5 rispetto alin corso, e queste parole riflettono il sentimento di molti fan.