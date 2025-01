Liberoquotidiano.it - "Bolla elettromagnetica": l'arma segreta di Kiev che sta facendo impazzire i russi

L'Ucraina lancia una nuova offensiva a sorpresa nel Kursk, laa continua la sua faticosa avanzata nel Donbas. Blinken in visita a Seul dà la sua approvazione all'azione dispiegando che occupare quanto più territorio russo possibile servirà a rafforzare ala posizione ucraina nei negoziati, e che laa sarà costretta a chiedere ancora più aiuto alla Corea del Nord per reggere. Nel Kursk sono state sei brigate ucraine a muoversi appunto a sorpresa, distruggendo un battaglione di paracadutistie nord-coreani e conquistando la città di Suzhi. Per riuscirci, hanno creato una sorta di “” capace di mandare fuori uso i droniche presidiavano dall'alto la zona, impedendo ogni tipo di azione: una mossa che conferma come l'Ucraina stia puntando a sviluppare sempre più una tecnologia bellica all'avanguardia, per compensare l'inferiorità demografica.