Addio a Rino Tommasi | Da "bongo, bongo, bongo" a "palla calante, volée perdente", fino a "circoletto rosso": le sue frasi più celebri

“Ohstare bene solo al Congo non mi muovo no, no. Bingo, bango, bengo, molte scuse ma non vengo, io rimango qui”. Canticchiando una storico brano musicale portato al successo nel 1947 da Nilla Pizzi e Luciano Benevene: cosìe Gianni Clerici aprivano le loro telecronache del tennis su Tele+. Una sigla diventata iconica, un pezzo di storia del giornalismo sportivo e della tv italiana che oggi è tornata virale sui social, nel giorno della scomparsa dia 90 anni. Maestro del racconto della boxe e del tennis,ha trasformato per sempre la telecronaca sportiva in Italia. Alcune suesono diventate, entrando per sempre nel gergo del tennis italiano. La più famosa è forse “”, utilizzata per quei colpi meritevoli di una sottolineatura particolare.