Bergamonews.it - Accoltellata nel parcheggio del Lidl: lei dimessa dalla terapia intensiva, lui non risponde al gip

Seriate. È stata trasferita nel reparto di chirurgia dell’ospedale Papa Giovanni, la 39ennedal marito il 6 gennaio fuori dal supermercatodi Seriate. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma le sue condizioni sembrano essere in miglioramento. In seguito all’aggressione la donna è stata trasportata con urgenza in codice rosso all’ospedale di Bergamo, ha trascorso due giorni intubata in, tra la vita e la morte. Mercoledì mattina si è svegliata ed è stata estubata.Il marito, D.M., 49 anni, detenuto nel carcere di via Gleno, è stato interrogato dal gip ma si è avvalso della facoltà di nonre. Sul viso porta i segni delle sassate ricevute dai clienti del supermercato, intervenuti in soccorso della donna. Non si è preoccupato rispetto alle condizioni di salute della moglie e non ha chiesto nemmeno informazioni sui due figli di 18 e 14 anni.