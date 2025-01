Scuolalink.it - Sciopero del 10 Gennaio: trasporti, scuole e servizi pubblici a rischio per tutto il primo mese del 2025

del 10– Ilsi apre con ilvenerdì nero pere pubblico impiego, segnato da un’ondata di scioperi che interesseranno l’intero territorio nazionale. Dopo un 2024 da record con 622 mobilitazioni, il 10è attesa una giornata di forti disagi per viaggiatori e utenti di vari, con proteste che coinvolgeranno treni, autobus, trasporto aereo e. Alcuni scioperi inizieranno già nei giorni precedenti, delineando una settimana critica per i cittadini. Mercoledì 8 e Giovedì 9: le prime mobilitazioni del nuovo anno Le prime proteste inizieranno l’8, quando saranno coinvolti i collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane. L’Ugl ha proclamato uno stop che potrebbe causare difficoltà neivia traghetto. Il 9, dalle 21:00 e per 24 ore, si fermeranno i lavoratori del Cubdi Rete Ferroviaria Italiana (RFI), responsabili della manutenzione ferroviaria.