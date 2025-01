Anteprima24.it - Principio incendio nella stazione di Piscinola: chiusa la metropolitana Arcobaleno EAV.

Tempo di lettura: < 1 minutoUnsi è sviluppato sulla banchina della lineadell’EAV a.La linea Napoli-Giugliano-Aversa, ufficialmente linea 11, è una lineache collega, nel comune di Napoli, ad Aversa.Il rogo si è sviluppatoparte alta delle banchine, in corrispondenza dell’impianto di illuminazione.In pochi minuti il fumo ha avvolto completamente ladell’EAV, incanalandosi anchelimitrofadella linea 1 gestita dall’ANM.Il personale EAV ha prontamente allertato i vigili del fuoco ed attivato il piano di emergenza, favorendo l’evacuazione di tutti i passeggeri dalla.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’e verificare le cause dell’incidente.“L’è divampato intorno alle 21, fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi – afferma Adolfo Vallini dell’Esecutivo Privinciale USB lavoro privato – restano da chiarire la cause alla base del rogo e il motivo per cui l’impianto di spegnimento automatico non si sia attivato, anche per evitare e contenere la diffusione dei fumi.