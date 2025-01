Ilgiorno.it - Omicidio di Bergamo, i rimorsi del killer: “Ho distrutto due vite, mi dispiace”

– Sadate Djiram è apparso “molto provato” nei pochi minuti in cui ha rilasciato dichiarazioni spontanee. L'uomo avrebbe confermato quanto detto nell'interrogatorio di sabato pomeriggio in questura, ammettendo di aver ucciso per gelosia Mamadi Tunkara, 36 anni, gambiano e addetto alla sicurezza di un punto vendita Carrefour di. “Hoduee sono dispiaciuto”, le sue dichiarazioni al gip Stefano Storto, che lo ha interrogato. A Djiran la Procura dicontesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Il presunto, 28 anni, originario del Togo, è in carcere acon l'accusa divolontario. La vittima è stata aggredita e uccisa a coltellate il 3 gennaio scorso mentre in bicicletta si stava recando al supermercato per iniziare il turno di lavoro.