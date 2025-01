Tpi.it - Malore in vacanza coi genitori: muore bambino di 9 anni. “Ritardi nei soccorsi”

Undi 9, Mattia Cossettini, residente a Tricesimo, in provincia di Udine, è morto in seguito a unimprovviso mentre si trovava con iina Marsa Alam, in Egitto.La famiglia friulana, che era sbarcata nel Paese nordafricano lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta rientrare in Italia giovedì 9, ha chiesto di accertare le cause del decesso e possibilinei: sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalle autorità locali.Ilè svenuto durante un’escursione in barca e, una volta ripresa conoscenza, ha accusato un forte mal di testa. Visitato dai medici del resort, si è pensato che si trattasse di un colpo di calore: a Mattia sono stati quindi prescritti riposo e una flebo ricostituente. Poche ore dopo, però, le sue condizioni si sono aggravate e ihanno deciso di portarlo all’ospedale della zona, dove il piccolo è finito in coma ed è tragicamente morto.