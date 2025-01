Bollicinevip.com - Lorenzo Spolverato abbandona il Grande Fratello? Parla lui: “Voglio uscire, sono pieno”

Leggi su Bollicinevip.com

vuolere il, cosa ha detto nella casaGF,svela perché vuolere il realityNuovi colpi di scena in vista al, stando ai rumors nella puntata che andrà in onda domani sera su Canale 5 ci saranno diversi provvedimenti disciplinari, a quanto pare potrebbe esserci anche un abbandono, quello dial(Screen video Mediaset Infinity)È stato lui stesso a rivelare nella casa più spiata d’Italia che è pronto a ritirarsi, durante una chiacchierata con Shaila Gatta ha svelato: “Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché? Perchéfino qui. E tu? E tu vieni con me.”In molti si stanno chiedendo selascerà davvero ile se l’ex velina deciderà davvero di seguirlo.