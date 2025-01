Tvzap.it - La coppia vip genitori per la prima volta: “È nata Bianca”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. Lavipper la: “È”. Miss Italia 2019 e il calciatore dell’Empoli sono diventatiper la. Per la piccola ladi Vip ha scelto il nome. La lieta novella è stata diffusa dai neoattraverso un dolcissimo post su Instagram. I fan dellasono letteralmente impazziti di gioia. ( dopo le foto)Leggi anche: È nato Thiago, il secondogenito del famosissimo italianoLeggi anche: Lino Banfi, fiocco rosa in famiglia: il lieto annuncioLeggi anche: Barbara Palombelli, fiocco rosa in famiglia: la splendida notiziaLeggi anche: “Ha partorito da poco”: Caterina Balivo, fiocco azzurro in famigliaCarolina Stramare è diventata mamma: èCarolina Stramare è diventata mamma. La modella ha annunciato la nascita dellafiglia con il calciatore Pietro Pellegri attraverso un dolcissimo post su Instagram.