"Javier, mi mancherai tanto". Sorpresa al Grande Fratello, l'annuncio fatto solo a lui: "Io esco"

Il 6 gennaio i partecipanti alsono stati informati che la prossima puntata sarebbe andata in onda mercoledì sera, ma non è stato detto loro che il televoto è stato annullato per l’imminente adozione di provvedimenti disciplinari. Tra i concorrenti in bilico c’è Helena Prestes, che rischia la squalifica per aver scagliato un bollitore contro Jessica Morlacchi durante una discussione. Helena sembra essere consapevole della situazione, come dimostrano alcune sue recenti affermazioni.In cucina, la modella si è avvicinata aMartinez e, parlando in spagnolo, gli ha confidato che le mancherà molto entro 48 ore, un riferimento che coincide con il tempo rimasto prima della prossima diretta. Questa frase ha subito attirato l’attenzione, alimentando l’ipotesi che Helena sia già al corrente della possibile squalifica.