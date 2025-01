Lanazione.it - Investito da un’auto, ciclista in rianimazione. Ennesimo incidente nel tunnel degli Scoglietti

Lerici (La Spezia), 7 gennaio 2025 – Travolto dall’auto mentre pedala all’interno della galleria. Una giornata di festa che ieri mattina si è trasformata in dramma per uno spezzino di 76 anni, ricoverato in gravi condizioni nel reparto didell’ospedale Sant’Andrea a causa delle ferite subite. La prognosi è riservata, con l’uomo che ha rimediato un trauma cranico e al bacino. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 a Lerici nella famigerata galleria dove, negli anni, si sono consumati una moltitudine di incidenti più o meno gravi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi procedevano nella stessa direzione. Il settantenne stava percorrendo la galleria in direzione di San Terenzo, quando è stato travolto da dietro da una macchina di piccola cilindrata, con l’urto che ha proiettato ilin avanti di qualche metro prima dell’impatto, violentissimo, contro l’asfalto.