Il re di Danimarca ha cambiato lo stemma del Paese, ingrandendo il simbolo della Groenlandia

«Con risoluzione reale del 20 dicembre 2024, Sua Maestà il Re ha istituito un nuovoreale. Con le modifiche alloreale, istituite nel 1972, il re desidera creare unoreale contemporaneo che rifletta il Commonwealth e tenga contostoria etradizione araldica». È quanto si legge sul sitofamiglia reale danese. Oltre allonel primo campo, per decisione di re Federico X sono presenti adesso anche quelli delle Isole Faroe (con un ariete) e(con un orso polare). Sono stati aggiunti poi i leoni dello Schleswig,dello Jutland meridionale. Nella versione precedente, adottata 53 anni fa, i simbolie delle Isole Faroe erano posti in uno dei quattro campi dello. Ora sono ingranditi e separati in campi separati.