361magazine.com - Grande Fratello, una dolce dedica di supporto per Eva da Imma Battaglia

, lasocial diper Eva Grimaldi. L’attrice è tornata nel reality show come concorrente, Eva Grimaldi è entrata nuovamente nella Casa più spiata d’Italia poco prima di Natale. La nota attrice si è rimessa in gioco tornando sul piccolo schermo nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore Eva chiacchierando con l’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma ha raccontato la sua storia d’amore conaffermando: “Io sto con una donna, mi sono unita civilmente con lei nel 2019, sto con lei dal 2010. Io ho corteggiato tanto, tanto. Il corteggiamento, le attenzioni, le mille attenzioni che devi fare uomo o donna che sia, è un modo per far capire “guarda che io ci sono”. Secondo me se tu vuoi veramente Helena poi parli tu, devi essere più presente e fargli capire, si deve fidare di te”.