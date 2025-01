Thesocialpost.it - Giorgia Meloni e la figlia Ginevra a una mostra alla Nuvola di Fuksas: un uomo misterioso tiene per mano la bambina

Roma – Domenica mattina all’insegna della cultura per la premier, che ha scelto di trascorrere del tempo con lavisitando il Balloon Museum presso ladi Massimilianoall’Eur. Reduce dal viaggio lampo in Florida per incontrare Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, lasi èta in grande forma, riuscendo anche a celebrare conl’apertura della calza della Befana prima dell’uscita. Ma la domanda che tutti si stanno facendo è chi fosse l’che teneva perladella premier.Leggi anche: Vertice di governo per Cecilia Sala. La madre ricevuta dpremierUna visita in famiglia sotto i riflettoriMadre ehanno cercato di confondersi tra la folla dei visitatori, ma non sono passate inosservate.