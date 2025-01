Ilgiorno.it - Ecopoint inutili. Mucchi di rifiuti lasciati fuori

Dovrebbero servire per incrementare in maniera cospicua la raccolta differenziata, ma spesso accade il contrario a causa della maleducazione degli utenti.e nuove tecnologie per la raccolta differenziata stentano a decollare perché fanno a botte con la pigrizia di chi, anziché fare il semplice gesto di passare sul lettore la tessera magnetica che apre i contenitori per la raccolta dei, preferisce lasciare l’immondizia all’esterno. E spesso abbandona anche queiingombranti che dovrebbero finire nelle piattaforme ecologiche. Gli, isole della capienza di 5 metri cubi ciascuna, sono gestiti in modo del tutto automatizzato per quanto concerne le operazioni di svuotamento e di disinfezione e sono dotati di un sistema di rilevazione in tempo reale che fornisce tutte le informazioni necessarie a programmare al meglio il servizio di raccolta, segnalando quando i contenitori sono pieni e necessitano di essere svuotati.