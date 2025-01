Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 7 all’11 gennaio 2025: Sheila è libera, cosa farà?

Leggi su Davidemaggio.it

© US MediasetVacanze finite per. La soap americana torna su Canale5, con il consueto appuntamento delle 13:45 dal lunedì al sabato. A tenere banco la sorprendente scarcerazione di. Ecco quello che accadrà.da lunedì 7 a sabato 11Martedì 7: la reazione di Finn alla scarcerazione diDopo la scarcerazione di, Finn sembra stranamente assente e Steffy comincia ad avere il sospetto che lui in realtà sia felice che sua madre sia statata. Liam racconta le ultime novità a Wyatt (Darin Brooks), compreso l’abbraccio trae Finn, e dice al fratello che se non possono piu’ contare su Finn, che è condizionato dal legame con la madre naturale, dovrà lui stesso occuparsi di proteggere Steffy e i bambini.