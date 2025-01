Ilrestodelcarlino.it - Altro maxi incidente e oggi in A14 tornano i cantieri

Ascoli, 7 gennaio 2024 – Domenica untamponamento fra sette auto nella galleria della Croce a San Benedetto, nella notte scorsa un’auto si è ribaltata nella galleria Montesecco in territorio di Grottammare, in direzione nord. Le tre giornate di contro esodo hanno visto 8 milioni di automobilisti in transito sulla rete autostradale italiana. Sull’A14 traffico superiore alla media anche nella giornata di ieri per l’ultima fase dei rientri. L’ultimo, del tutto autonomo, è accaduto alle 23,30 della notte fra domenica e lunedì. Il conducente dell’auto che si è ribaltata dopo aver urtato le pareti laterali, è rimasto illeso. Sul posto la polizia autostradale, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha vistato il conducente a bordo dell’ambulanza. Quella di ieri è stata l’ultima giornata di chiusura deinel periodo natalizio.