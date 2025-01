Lanazione.it - Allegrucci e Frankestein. Contro la paura del diverso

Leggi su Lanazione.it

VIAREGGIO A caccia del 4° successo consecutivo per quello che sarebbe un record, eguagliando Arnaldo Galli e ‘Renato’ Luigi Verlanti. Jacopo, il nuovo dominatore del Carnevale di Viareggio (4 successi in soli 6 anni di Prima Categoria, preceduti da 5 successi consecutivi in Seconda Categoria), presenta ‘Il mostro ha’: un’allegoria sulla società moderna che si basa ancora sui pregiudizi, come laverso il. Jacopo, senti la responsabilità di questa caccia al record? Come vivi il peso delle grandi aspettative degli appassionati su di te? "Con tutta la tranquillità del mondo, e lo dico sinceramente. Non ho mai avuto ansia da prestazione. Mi godo i successi con molta tranquillità. Certo, raggiungere questo record sarebbe bellissimo". E cercherai di farlo con un carro che parla del? "Un carro, spero, d’impatto.