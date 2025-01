Secoloditalia.it - Acca Larenzia, Rocca non commemora col Comune. Rampelli: la targa non andava tolta

Leggi su Secoloditalia.it

La rimozione nei giorni scorsi, per decisione di Roma Capitale, dellativa di Stefano Recchioni (rimessa la notte scorsa), l’ultima (in ordine di tempo) delle 3 vittime della strage diavvenuta tra il 7 e l’8 gennaio 1978, è stata la ragione per cui il presidente della Regione Lazio, Francesco, ha deciso di nonre insieme al(a differenza dello scorso anno) il 47esimo anniversario delle morti dei militanti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta (uccisi il 7 gennaio da un commando di estremisti di sinistra) e Stefano Recchioni (colpito a morte il giorno dopo da un agente delle forze dell’ordine).La fotogalleryCon il, “l’anno scorso eravamo qua insieme, l’atteggiamento sullaovviamente non mi ha messo in condizioni di poter avere unazione.