Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill avvistata al Performance Center

Se ne parla ormai da diverse settimane:è davvero infortunata o si tratta semplicemente di una storyline? Una domanda che ormai si fanno tanti appassionati di WWE, e che fa coppia con il dubbio su chi l’abbia aggredita nel backstage, un mistero ancora non svelato a SmackDown. Ma mentre i fan continuano a speculare su chi sia il colpevole,sembra più vicina al ritorno in tv.Ritorno sul ring in vistaCome riportato da PW Insider, infatti, proprio oggiera al WWEa Orlando, in Florida, per allenarsi sul ring, e sarà lì anche per i prossimi giorni di questa settimana. Nonostante infattifosse inserita internamente nella lista infortunati della WWE, sembra proprio che non sia così, e che semplicemente abbia goduto di una vacanza fuori dai confini americani e abbia preso parte ad altri progetti extra-WWE nelle scorse settimane.