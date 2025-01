Iltempo.it - Usa in ginocchio per la tempesta invernale da record. Emergenza senza precedenti

Leggi su Iltempo.it

Una violentacon neve, ghiaccio e pioggia ghiacciata sta investendo da ieri gran parte degli Stati Uniti, minacciando interruzioni di corrente dallo Stato del Kansas fino alla costa atlantica. È stato inoltre dichiarato lo stato diin Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, Missouri, Maryland e parte del New Jersey. Il Kansas e il Missouri sono stati particolarmente colpiti, con nevicate fino a 25 centimetri. In alcune regioni si prevedono le nevicate più abbondanti dell'ultimo decennio, secondo il servizio meteorologico. Sono stati emessi avvisi dianche per la capitale Washington, dove oggi è attesa la conferma al Congresso della vittoria presidenziale di Donald Trump. La polizia ha segnalato centinaia di incidenti stradali in tutto il Paese, con molti automobilisti bloccati nelle loro auto sotto la neve.