Una cosa veramente dolorosa | Marinelli interpreta Mussolini in tv e poi si lamenta

"Quando scelgo un ruolo penso che lapiù importante sia quella di sospendere il giudizio": Luca, chenella serie Sky M. Il figlio del secolo, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della sua esperienza nei panni del Duce. "In questo caso - ha raccontato - è stata unaper meforte, che naturalmente mi aspettavo, ma non pensavo di vivere con tanta intensità. Non mi volevo avvicinare ae purtroppo ho dovuto farlo. Questa sospensione del giudizio è stata abbastanzaper me e ha reso questo il personaggio più difficile dare, per un discorso di etica". In ogni caso, è un ruolo, un lavoro, che ha accettato di fare. Parlando di, poi, l'attore ha spiegato: "Per raccontarlo, bisognava scovare la sua parte privata.