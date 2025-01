Ilnapolista.it - Spinazzola apre alla Fiorentina, al Napoli arriverebbe Biraghi (CorSport)

Asse di mercato traper due calciatori partenopei. Michael Folorunsho, infatti, passerà ai viola nei prossimi giorni; Leonardo, invece, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sembra di nuovo disponibile ad approdare a Firenze.approderebbe alIl quotidiano scrive:Antonio Conte ha chiesto di mantenere sempre lo stesso numero di calciatori in rosa, quindi se i partenopei vogliono cedere Folorunsho devono innanzitutto avere in pugno il suo successore. A Firenze il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Il terzino azzurro è stato molto diretto in conferenza stampa a proposito delle voci di mercato che lo hanno accostato. La prospettiva di giocare a Firenze lo intrigherebbe eccome, ma il punto è proprio quello: giocherebbe? Con la permanenza di Fabiano Parisi, per cui è tramontata la pista Como, sarebbe complicato.