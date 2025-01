Pronto soccorso per i pazienti fermi in attesa aumenta la mortalità | l’allarme del presidente Simeu

Leggi su Dayitalianews.com

Ogni paziente fermo alindi essere trasferito in un letto di un reparto di ospedale causa un ritardo di almeno 12 minuti sugli accessi successivi, facendo crescere anche lafino al 4,5%.Ciò si traduce in ore di ritardo con ipieni di decine di persone indi ricovero.Una situazione esplosiva, riferisce Alessandro Riccardi, nuovo(la società che rappresenta i medici dell’emergenza e urgenza), che conferma le tensioni in crescita in questi giorni festivi, quando ildiventa l’unica ancora di salvezza per tanti malati che non riescono a trovare assistenza sul territorio.Le dichiarazioni di Alessandro RiccardiCome spiega Riccardi, si crea un ritardo sull’intera catena dell’assistenza, con un peggioramento non solo dell’assistenza ma della salute dello stesso paziente; “Durante le feste la situazione è sempre critica, segno di un problema costante sull’aggressività dell’utenza” spiega Riccardi riferendosi ai diversi casi di aggressione che hanno colpito diversi operatori sanitari.