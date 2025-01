Thesocialpost.it - Paola Cortellesi in corsa per l’Oscar: “C’è ancora domani” tra i candidati a miglior film

La campagna americana diha portato risultati concreti: il suo, “There is still tomorrow” (titolo americano del successo italiano), è stato ammesso allaper2025 comedell’anno. L’opera, che ha conquistato pubblico e critica, figura tra i 207 lungometraggi che l’Academy ha selezionato per questa prestigiosa categoria.Per rispettare i requisiti dell’Academy, ilha dovuto essere proiettato nelle sale nordamericane per almeno sette giorni (anche non consecutivi) durante il 2024, una condizione indispensabile per partecipare alla competizione.Le votazioni da parte dei membri dell’Academy si svolgeranno da giovedì a domenica di questa settimana, mentre il 17 gennaio verranno svelati i titoli che accederanno ufficialmente alla 97esima edizione degli Oscar, prevista per il prossimo 2 marzo.