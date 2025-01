Formiche.net - Operazione Fenice, così la Russia rinasce in Libia. Scrive il gen. Caruso

La caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria ha innescato una rapida riconfigurazione della presenza militare russa nel Mediterraneo e in Nord Africa. Un’intensa attività aerea, con più di un volo al giorno di giganteschi Antonov AN-124 e Ilyushin IL-76 dalla base siriana di Hmeimim verso la base libica di al-Khadim, vicino Bengasi, rivela l’urgenza di Mosca nel riposizionare le sue forze strategiche.L’obiettivo del Cremlino appare chiaro: trovare un’alternativa alle basi siriane di Hmeimim e Tartus, che per quasi un decennio hanno garantito allauna presenza militare significativa nel Mediterraneo. Le prime mosse sono state immediate: un aereo della compagnia siriana Cham Wings è atterrato a Bengasi trasportando ufficiali fedeli al regime di Assad, mentre lo stesso Assad e la sua famiglia hanno trovato asilo a Mosca “per motivi umanitari”.