Sport.quotidiano.net - Le pagelle

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vencato 6 (in 9’ 1/1 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Minuti da gregario per dare fiato ai compagni di squadra e un canestro importante nell’ultimo quarto. Aradori 8 (in 29’ 4/8 da due, 4/7 da tre, 8 rimbalzi, 2 perse). Lui e Freeman sono i grandi protagonisti in casa biancoblù. Caja lo tiene a lungo in panchina nel primo quarto e lui si scatena appena in campo, al tiro, ma conti alla mano raccoglie anche tanti rimbalzi. Cecchino semplicemente decisivo. Battistini 6 (in 17’ 3/3 da due, 0/4 da tre, 4 rimbalzi). Con l’assenza di Gabriel parte in quintetto. Alterna ottime giocate con qualche amnesia di troppo. Ci mette tanto fisico e tanta grinta, ma non è sempre lucido. Bolpin 7 (in 30’ 3/4 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist).