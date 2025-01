Ilrestodelcarlino.it - La Clai si regala la prima vittoria del nuovo anno. Stival, Bulovic e Ravazzolo infiammano il PalaRuggi

Imola 3Valsabbina Brescia 1(18-25; 25-21;25-19; 25-23 ): Pomili 14, Rizzieri, Bacchilega, Pinarello, Mescoli 1,7, Migliorini 1, Mastrilli, Gambini, Visentin, Messaggi,16, Melandri 6,18. All. Caliendo.VALSABBINA BRESCIA: Siftar 20, Romanin, Franceschini, Riccardi, Veglia, Trevisan 2, Tonello 4, Scacchetti 2, Davidovic 5, Pistolesi 15, Scognamillo, Meli 16. All. Solforati.Arbitri: De Nard e Lambertini. Lasiun grande inizio, con ladi questo girone di ritorno. Le ragazze di Nello Caliendo, si sono prese la soddisfazione di battere una delle prime cinque del girone. Imola dopo aver perso il primo set, non ha lasciato scampo alle avversarie. Le bresciane prendono subito in mano il pallino del gioco, e riescono ad accumulare una piccola dote di 3-4 punti, non tarda arrivare la reazione biancoblù con il -2 firmato da(11-13).