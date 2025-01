Quotidiano.net - Joe Biden sull'assalto al Capitol: 'Minaccia per la democrazia'

Joeha affermato che l'aldel 6 gennaio 2021, quando i fan di Donald Trump tentarono di bloccare la certificazione della sua vittoria, "non dovrebbero essere dimenticati o riscritti". "Non penso che dovremmo comportarci come se nulla fosse successo", ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca, alla vigilia della certificazione aHill della vittoria di Trump. "Penso che quello che ha fatto sia stata una veraper la, e spero che l'abbiamo superata", ha dettoalla vigilia della certificazione della vittoria di Trump a novembre.