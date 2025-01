Romadailynews.it - Derby – Lazio stanca, vince la Roma resuscitata da Ranieri

Leggi su Romadailynews.it

“Lazzaro”, specialista nel resuscitare le squadre in crisi, c’è riuscito anche con la. Peccato, per i laziali, che lo ha fatto in occasione del.Già all’inizio del primo tempo, laè apparsa un po’, tornando come un tempo non lontano alla nefasta abitudine di non accorgersi che la partita era cominciata. Cominciata con inisti sùbito aggressivi e i laziali indecisi su come reagire. E così, al decimo minuto, Lorenzo Pellegrini buca la difesa biancoceleste e manda il pallone imparabilmente sotto l’incrocio dei legni, festeggiando così il ritorno in campo dopo troppe assenze.Laprova a reagire, ma è di nuovo Provedel a doversi inchinare per raccogliere nella sua rete il pallone lì depositato al 18’ da Saelemaekers su invito di Dybala: 2-0.C’è ancora molto tempo prima di arrivare al fischio finale, ma sono in molti tra i presenti e tra i telespettatori a considerare ormai chiusa la partita.