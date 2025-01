Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Ordine: “Ibrahimovic, occhio indagatore. Theo semi assente”

Leggi su Pianetamilan.it

Il giornalista Francoha stilato un lungo edessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nella sua edizione online, soffermandosi in particolare su, finale della Supercoppa Italiana. Ecco, dunque, le sue parole. "È una finale da oltre 15 milioni di euro, non proprio briciole in questo calcio a caccia di creditonazionale oltre che di titoli. Dall'entità delle cifre si capiscono i viaggi in Arabia e il progetto di giocarne all'estero anche qualcuna di campionato. L', la più titolata, è a caccia della quarta edizione di Supercoppa d'Italia che darebbe a Simone Inzaghi il certificato di allenatore più vincente di questo ciclo neroazzurro e la spinta ad affrontare un mese di gennaio scandito da una sequenza di sfide ogni tre giorni. «Dobbiamo ripetere la stessa partenza avuta con l'Atalanta così da rendere tutto più facile»".