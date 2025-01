Laspunta.it - Castelli Romani: Falso il video del lupo tenta di rincorrere un ciclista sulla via dei laghi. E’ una fake news

In unpubblicato su tick toc nei giorni scorsi, segnalato da un gruppo di frequentatori dei boschi, si vede un branco di lupi che insegue unvia deinella zona di Rocca di Papa vicino ai boschi e alle montagne dei pratoni del vivaro. Solo il continuo suonare il clacson da parte di 2 ragazziha messo in fuga gli animali e salvato da un probabile attacco ilsolitario che salivavia deiper una passeggiata in bicicletta. Niente di tutto ciò è vero, perché ilsarebbe stato girato ina, dopo aver fatto le verifiche opportune. Infatti il segnale di curva pericolosa in Italia è con “frecce nere” e non rosse come invece si vede distintamente nel.Unache ha allarmato non poco i cittadini dei, ma va detto però che i lupi sono presenti, sul versante del Monte Artemisio che sul versante dei Pratoni del Vivaro.